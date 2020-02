Cercasi revisore dei conti per il Molina

È online il bando per candidarsi al ruolo di revisore dei conti della Fondazione “Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus”. Lo statuto dell’ente stabilisce che la nomina di questa figura professionale competa al Consiglio di amministrazione, su proposta del sindaco di Varese.

Tra i requisiti indispensabili per concorrere alla carica di revisore c’è quello di essere iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti nonché all’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. A chi verrà nominato spetterà il ruolo di controllare la gestione economico finanziaria della fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilità ed esaminare annualmente i bilanci rilasciandone apposita certificazione. Il testo completo del bando si può consultare online sul sito del Comune.

Le candidature dovranno pervenire al Comune di Varese entro, e non oltre, le ore 12 del 27 febbraio 2020. Tre, come da prassi, le modalità previste per l’invio: presentando la domanda direttamente alla Segreteria Generale del Comune di Varese in via Sacco n. 5, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Varese – Attività Affari Generali, Controlli Interni e Trasparenza – via Sacco n. 5 – 21100 VARESE, allegando copia di documento d’identità in corso di validità. Infine si può scegliere l’opzione dell’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@comune.varese.legalmail.it indicando nell’oggetto “cognome/nome – candidatura Revisore Molina“.

Anche in questo caso è indispensabile allegare copia di documento d’identità.