Coronavirus, consiglio comunale e commissione a porte chiuse: “Seguiteli in streaming”

A seguito dei provvedimenti emanati da Regione Lombardia riguardanti il Coronavirus, si informa che la commissione consiliare Affari generali prevista per il 26 febbraio alle 18.30 e il Consiglio comunale in programma per il 27 febbraio alle 20.00 non saranno aperte al pubblico e alla stampa, ma potranno essere seguite esclusivamente attraverso la diretta streaming all’indirizzo https://www.bustolive.it/comunedibusto.html