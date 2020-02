“Dancing in New York” al Teatro Condominio

Un tour della Grande Mela denso di emozioni e atmosfere tipiche della metropoli newyorkese viste attraverso gli occhi della danza: tutto questo accadrà nel corso di “Dancing in New York” che andrà in scena sabato 15 febbraio alle 21 presso il Teatro Condominio “Vittorio Gassman” di Gallarate.

Lo spettacolo, ideato da Adriana Cava e dal ballerino e coreografo sestese Enzo Scudieri, rappresenta un viaggio inedito e virtuale che accompagna il pubblico per le strade della “Big Apple”, ripercorrendo luoghi divenuti mitici come Central Park, Ground Zero, The Village, permettendo così agli spettatori di gustare i luoghi simbolo di questa metropoli divenuta icona della moda, delle arti e dell’avanguardia nel mondo.

Sfrecciando sulle rotaie di una immaginaria highline (ferrovia sopraelevata) lo spettacolo attraversa la città da “Down Town” ad “Up Town” svelandone gli angoli più nascosti, le magie, le bellezze sconosciute. Un racconto fatto di corpi danzanti che si muovono sulle note delle musiche che hanno reso New York indimenticabile.

«Dopo vent’anni di attività, andare in scena mi regala ancora grandi emozioni, ancor di più quando ho l’occasione di lavorare per un pubblico al quale sono particolarmente legato – sottolinea Enzo Scudieri -. Gallarate è una città che ho nel cuore: portare quindi questo spettacolo al Teatro Condominio, a pochi chilometri dalla mia città natale, mi riempie di orgoglio e di stimoli nuovi».

Enzo Scudieri ha maturato numerose esperienze come danzatore sia in teatro che in tv, lavorando con Bejart Ballet Lausanne, Brian Bullard, AB Company, Segnale.it, Compagnia di Danza Il Gabbiano, Compagnia X Per, CorpusLab, Nichos Lagousakos. Da diversi anni e’ un danzatore della compagnia diretta da Adriana Cava e insieme a lei ha firmato la regia e le coreografie dello Spettacolo “Dancing in New York”.

«Dancing in New York sta riscuotendo un buon successo di pubblico – afferma Adriana Cava, direttrice artistica -, tanto che la nostra tournée sta proseguendo ormai da oltre 2 anni in tutta Italia e molti teatri continuano a chiederci nuovi spettacoli».

Fin dalla sua formazione la Adriana Cava Dance Company è stata fermamente determinata a valorizzare, come merita, la jazz dance: la compagnia organizza ogni anno numerosi spettacoli in tourneè in Italia e all’estero, partecipando abitualmente alle rassegne e ai festival più importanti. Composta da dodici ballerini stabili, la compagnia è spesso affiancata da etoiles internazionali, vantando importanti collaborazioni con coreografi quali Andrè De La Roche, Steve La Chance, Vinicio Mainini, Thierry Sirou e con protagonisti di importanti musical quali Fabrizio Voghera, Tania Tuccinardi, Ilaria De Angelis, Laura Ruocco e Antonello Angiolillo.

Il biglietto d’ingresso costa 28 euro per le poltronissime, 25 per le poltrone, 20 per i posti in galleria. Per gruppi di almeno 10 persone sono previste riduzioni a 25 euro per le poltronissime, 22 per le poltrone, 18 per i posti in galleria: per info e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 335/820.12.76.