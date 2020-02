Dilettanti, tutto sospeso fino al 1 marzo

Tutto il calcio lombardo si ferma. A comunicarlo è il Comitato Regionale Lombardo della Figc che comunica, in osservanza al decreto riguardo alle indicazioni sanitarie legate al Coronavirus.

Non ci saranno partite quindi per tutto il prossimo weekend, come si legge nel comunicato “le gare ufficiali di tutte le categorie dilettantistiche e giovanili, i raduni delle rappresentative regionali e provinciali, le gare amichevoli e le sedute di allenamento”.

Questo il comunicato: