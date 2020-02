Due incidenti nella notte sull’Autolaghi

Notte molto movimentata per i soccorritori lungo l’Autolaghi fra sabato e domenica per via di due incidenti stradali.

Il primo si è verificato nel tratto fra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese con più di due veicoli coinvolti appena passata la mezzanotte: quattro le persone coinvolte, di 22, 35, 26 e 38 anni portate in codice verde all’ospedale di circolo di Varese da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gallarate.

L’altro sinistro è avvenuto sempre verso nord nel tratto di innesto “A36-Gallarate“. Qui secondo le prime informazioni raccolte si è verificato un ribaltamento che ha visto coinvolte tre persone: un diciannovenne e due ventenni soccorsi sul posto da automedica e ambulanza: allertati anche i vigili del fuoco di Varese e la Polstrada (immagine di repertorio).

In quest’ultimo incidente gli occupanti delle auto erano già fuori dai mezzi all’arrivo dei soccorritori e le loro condizioni non sono gravi.