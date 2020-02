Due nuovi “super etilometri” in dotazione alla Polizia

Due nuovi e importantissimi strumenti per combattere la piaga degli incidenti stradali causati da persone ubriache che si mettono al volante. Questa mattina, venerdì 14 febbraio, fuori dai locali della Questura di Varese, sono stati presentati due nuovi etilometri (cosiddetti Safir Evolution) più piccoli e efficaci rispetto a quelli di precedente generazione, assegnati in dotazione alla Polizia di Stato di Varese grazie a una donazione della famiglia Ambrosetti.

«Con questo strumento noi ci auguriamo di poter salvare alcune vite» ha affermato la signora Lella Ambrosetti, moglie di Alfredo, il noto economista varesino che organizza ogni anno il Forum di Cernobbio, anch’egli presente alla breve cerimonia di consegna della strumentazione. Un incontro avvenuto alla presenza anche del questore di Varese, Giovanni Pepè.

Le nuove dotazioni saranno subito disponibili a bordo delle volanti della Polizia e sono molto più efficaci delle strumentazioni oggi presenti sulle auto di servizio, poiché hanno un’autonomia più ampia e possono essere trasportati in maniera più agevole. Questi apparecchi consentono di effettuare una prova alcolemica in pochissimo tempo e di stampare i risultati della eventuale presenza di alcol nel sangue attraverso uno scontrino, che poi può venire allegato ai verbali. Sono strumenti molto evoluti che somigliano più a un tablet che non ad un etilometro vero e proprio.