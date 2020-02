Elezioni a Legnano, nel centrodestra spunta il nome di un civico

Non c’è ancora nulla di ufficiale ma la corsa verso le amministrative legnanesi inizia ad entrare nella fase delle decisioni finali. Dopo l’ipotesi Carolina Toia, nel centrodestra spunta il nome di un medico in pensione, molto conosciuto in città,, il dottor Piermarco Locati.

La tardiva comunicazione nel centrodestra dell’ufficialità della candidatura di Carolina Toia ha solo una ragione. Dagli incontri che stanno avvenendo tra Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia non esiste un accordo sul nome dell’ex consigliera regionale di Maroni presidente e così sta nascendo un progetto con protagonista un civico in grado di mettere tutti d’accordo.

Quello del dott. Piemarco Locati, infatti, è un nome che sta ricorrendo in questi giorni. Medico in pensione, è stato primario dell’Unità Chirurgia Vascolare all’ospedale di Legnano. Il suo impegno in campo sanitario non gli ha impedito di gestire anche una intensa attività nel Sociale. E’ infatti past president del Lions Club Legnano Host.

Già nel 2017, nelle elezioni che avrebbero portato alla candidatura di Gianbattista Fratus nel centrodestra, il nome del dott. Locati aveva agitato i primi incontri, ma il suo cammino sul percorso elettorale si fermò ben presto. Riuscirà questa volta ad arrivare in fondo?

Il centrosinistra ha già fatto la sua scelta con Lorenzo Radice mentre il Movimento dei Civici candida Franco Brumana. I 5 Stelle hanno scelto Simone Rigamonti e anche i verdi hanno trovato il loro candidato con Alessandro Rogora.