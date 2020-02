Estorsione e rapina, arrestati tre minorenni

Tre ragazzi minorenni di 15, 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla polizia per estorsione e rapina, per una serie di episodi ai danni di due ragazzini di 13 e 14 anni. L’indagine è stata svolta sezione investigativa del commissariato di Gallarate, coordinata da Luigi Marsico dirigente del commissariato e dalla procura del Tribunale dei Minori di Milano, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare.

La denuncia risale allo scorso mese di agosto. A mettere subito sulle tracce la polizia è stata la gravità del comportamento degli adolescenti. Due ragazzi avevano derubato un 14enne in centro Gallarate e subito dopo avevano minacciato il padre del ragazzo, ipotizzando anche una spedizione punitiva a casa, se avesse denunciato l’episodio ai danni del figlio. Alla prima rapina al 14enne è seguita anche un’estorsione, reiterata, ai danni del fratello 13enne, a cui ha partecipato anche un terzo ragazzo. La vittima è stata poi malmenata per non aver ottemperato alle successive richieste di denaro. Poi per mettere a tacere la cosa poi i tre hanno fatto ulteriori telefonate di minaccia ai due giovanissimi.

I tre sono stati arrestati sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale dei minori, con la misura del collocamento in comunità. I reati contestati – a tutti e tre – sono rapina, minacce e danneggiamento in quanto avevano rotto gli occhiali della vittima, per il 16enne e il 17enne, l’estorsione, mentre per il 16 enne le lesioni al 15enne per un violento schiaffo inferto alla vittima.