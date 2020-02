Ghali incontra i fan di Varese

C’è anche Varese tra le tappe dell’instore tour di Ghali. Il cantante infatti, prima dei live, girerà i negozi di dischi di tutta Italia per incontrare i fan e presentare il suo nuovo lavoro discografico in uscita alle 23.59 del 20 febbraio e dal titolo DNA. L’appuntamento con i fan della provincia è per il 5 marzo a Varese Dischi, in galleria Manzoni alle 16 e 30.

Come per tutti gli altri instore, è possibile accedere all’incontro prenotando e acquistando il disco nel negozio di Varese (info 0332241056 o mail varesedischi@gmail.com). Nel frattempo, Ghali ha presentato il videoclip di Boogieman, insieme a Salmo.

Il video con Ghali e Salmo è il frammento di un racconto “al contrario”. Nel video, diretto da Giulio Rosati, vediamo infatti Ghali sul ciglio della strada che si dirige verso una macchina dove Salmo lo sta aspettando. Dopo due lunghi piani sequenza sulle strofe, i due, all’interno del veicolo, ballano sulle note del ritornello come se la radio fosse accesa. Un concept semplice reso surreale e accattivante dall’uso del “reverse mascherato” una tecnica per cui il video è girato in reverse ma le azioni sembrano apparentemente nell’ordine giusto.

Prima dei grandi appuntamenti live prodotti e organizzati, da Live Nation del “Concerto a Milano” l’8, 9 e 10 Maggio al Fabrique, unici concerti previsti in Italia, Ghali torna ad incontrare i fan durante una serie di incontri firma copie che toccheranno le principali città italiane. Di seguito il calendario degli appuntamenti

21/2 TORINO Feltrinelli Piazza C.L.N. 251– ore 18:00

22/2 MILANO Mondadori Piazza Duomo – ore 15:00

23/2 PALERMO Feltrinelli Via Cavour 133 – ore 15:00

24/2 NAPOLI Feltrinelli Stazione – ore 15:00

26/2 BOLOGNA Mondadori Via Massimo D’Azeglio 34/A – ore 15:00

27/2 VERONA Feltrinelli Via Quattro Spade 2 – ore 15:00

28/2 LUCCA Sky Stone & Songs Piazza Napoleone 21/22 – ore 15:00

FIRENZE Galleria del Disco c/o Caffe’ Letterario Piazza delle Murate – ore 18:30

29/2 ROMA Discoteca Laziale Via Giovanni Giolitti 263 – ore 15:00

1/3 BARI Feltrinelli Via Melo 119 – ore 15:00

2/3 LECCE Mondadori Viale Cavallotti 7/A – ore 15:00

4/3 CAGLIARI Mondadori Via Roma 63 –– ore 15:00ù

5/3 VARESE Varese Dischi Via A.Manzoni 3 – ore 16:30