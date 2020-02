“Il Grand prix” compie 30 anni

Trent’anni in pista, a sfornare pizze: è la storia della pizzeria Grand Prix, che festeggia appunto l’anniversario tondo tondo domenica, a tre decenni di distanza da quel 16 febbraio 1990 in cui uscì la prima pizza.

Il nome Grand Prix deriva dalla passione dei due soci – uno dei quali ha gareggiato anche nel mondiale velocità – per il motociclismo. In origine i soci erano Marino Arnozzi, Elisabetta Colombo, Vittorio Scatola e Lucia Colombo.

L’idea della pizza al trancio in teglia farcita con più gusti era all’epoca una novità e l’attività prese subito piede, tanto che dopo qualche anno ci fu l’apertura di un secondo punto di produzione a Legnano.

I destini dei soci e dei due punti vendita si sono poi divisi e alla pizzeria di Gallarate sono rimasti solo Marino Arnozzi ed Elisabetta Colombo: visti gli anni che passano, già dal gennaio 2019 i due hanno iniziato il cosiddetto “passaggio di testimone” alla seconda generazione, vale a dire alla figlia Martina e al genero Alessandro Ardenghi.

Al di là dell’anniversario di ben tre decenni di attività, è in qualche modo da sottolineare anche la continuità in famiglia: «Metteranno la stessa passione e dedizione di Marino ed Elisabetta» spiegano Martina e Alessandro.

Non potevano mancare poi anche i ringraziamenti anche ai clienti (in quanti avranno detto «andiamo al Grand Prix» in questi trent’anni?) e alle dipendenti che sono state “ai box” in questa corsa trentennale.