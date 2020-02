Come immersi nell’acqua: un’altra dimensione

In questa settimana sospesa, innaturale, la cosa migliore è rifugiarci in un libro insieme ai bambini. Quant’è bella la vita con un bambino e una storia da raccontare!

Questa settimana vi consiglio di immergervi in due letture piene d’acqua, entriamo in un’altra dimensione.

Chi sarà?

Un viaggio meraviglioso nella pancia della mamma, a osservare una vita che nasce.

“Ognuno di noi, appena nasce, ha già una storia da raccontare. Come il ricordo di un lungo viaggio, custodito in ogni sua cellula”.

Una biologa e un’artista raccontano ai più piccoli la più affascinante storia vera: come ognuno di noi, prima di nascere, ripercorre la storia di tutta la vita sulla Terra.

Per ricordarci che siamo esseri umani, e tali dobbiamo rimanere.

“Chi sarà?”

di Paola Vitale e Rossana Bossù

Camelozampa editore – € 16,90

“E l’oceano era il nostro cielo”

Si tratta di un romanzo che rimanda a Moby Dick.

Una storia coinvolgente e sconvolgente, immensa e straziante.

La ricerca di una balena, un’epica metafora della guerra. “Perché demoni ci sono nelle profondità ma ben peggiori sono quelli che creiamo noi”.

Un’avventura che vi rapirà e vi riporterà a casa solo quando questo periodo incerto che stiamo passando sarà finito. Buona lettura.