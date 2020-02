Influenza: il picco è alle spalle

Il picco influenzale è alle spalle. La scorsa settimana, i casi di contagio a livello nazionale sono diminuiti rispetto ai sette giorni precedenti. Il tasso di incidenza raggiunto è stato del 12,6 per mille ( rispetto al precedente 13) che si colloca all’interno della soglia di intensità media.

I bambini al di sotto dei cinque anni restano i più colpiti con 38,3 casi per mille assistiti.

Il numero di malati stimati in questa settimana è pari a circa 763.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 5.018.000 casi.

In Lombardia i medici sentinella hanno registrato 2365 casi con un’incidenza del 14,40 per mille quindi oltre 140.000 lombardi.



I più colpiti sono stati i bambini piccoli tra 0 e 4 anni con il tasso superiore al 33 per mille. Alta ancora la quota dei minori sino ai 15 anni con 27,50 influenzati ogni 1000, mentre gli adulti sino ai 64 anni si è registrato un ammalato ogni 100.

La fascia meno coinvolta si conferma quella degli over 65 anni, a cui viene offerto gratuitamente il vaccino , con 5,60 per mille.