A Ispra una nuova casa per combattere il cancro al seno

«Il cancro al seno non è una “semplice malattia” ma qualcosa di molto più complesso e profondo, una ferita non solo nel corpo, ma anche nell’identità femminile, che richiede supporto ed approccio specifici».

Sono queste le parole che guidano Andos, l’Associazione Nazionale Donne Operato al Seno che, ieri mattina, sabato 8 febbraio, ha inaugurato al Centro Anziani di Ispra la nuova sede per il comitato varesino.

Dopo la serata informativa dedicata alla prevenzione senologica dello scorso 31 gennaio, le attività di Andos, il cui “stemma” è rappresentato da una rondine simbolo del “ritorno alla vita”, si svolgeranno dunque nella nuova sede in via della Madonnina del Grappa, mentre lo sportello rimarrà aperto in via Marconi 51 al lunedì pomeriggio (14:00 – 17:00), e le mattine del mercoledì e del sabato (9:00 -12:00).

(foto di Chiara Bracale)