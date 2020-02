La Futura perde al quinto set a Martignacco

La Futura Volley Giovani è stata praticamente l’unica squadra della provincia di Varese a giocare in questa domenica atipica per lo sport.

Le cocche però non riescono a ottenere la vittoria a Martignacco, in provincia di Udine, e cadono dopo una lunga battaglia 3-2 al tie-break. Un solo punto quindi per le biancorosse ma comunque importante per muovere la classifica e allungare su Torino, sconfitta in 4 set a San Giovanni in Marignano.

Cialfi e compagne mantengono comunque 7 lunghezze di vantaggio proprio su Martignacco, al momento fuori dal tabellone dei playoff, e devono mettere nel mirino una nuova trasferta: le biancorosse saranno ospiti di Soverato in apertura del mese di Marzo.

A Martignacco è andata in scena una gara ricca di colpi di scena e giocata sulla tensione nervosa. Brava la Futura a portarsi a casa ai vantaggi il primo set 25-27, ma le padrone di casa hanno reagito prontamente vincendo il secondo parziale 25-22. A senso unico il terzo, vinto dalle cocche con un netto 15-25 ma subendo lo stesso trattamento nel quarto set, perso appunto 25-15. Nel tie-break le friulane hanno saputo sfruttare il piccolo vantaggio ottenuto e portarlo fino in fondo chiudendo 15-12 e prendendosi i due punti.