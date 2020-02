L’Arcivescovo Delpini incontra i coordinatori delle scuole cattoliche

Giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 10.00, presso il Teatro Angelicum di Milano, l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini incontrerà i coordinatori delle scuole cattoliche e d’ispirazione cristiana di tutta la Diocesi.

All’introduzione di monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare e vicario episcopale per la Pastorale Scolastica, seguiranno alcune testimonianze e il dialogo con l’Arcivescovo.

L’ appuntamento segna un ulteriore passo del cammino avviato lo scorso anno, nel segno del confronto e del dialogo, che in questi ultimi mesi sta ormai coinvolgendo tutti i protagonisti della scuola cattolica e d’ispirazione cristiana.

«L’Arcivescovo ha più volte affermato come l’impegno nel mondo della scuola sia costitutivo della missione della Chiesa. A questo proposito, nella Proposta pastorale di quest’anno ha ricordato l’importanza decisiva del mondo della scuola nei suoi diversi ordini e gradi, quale aiuto fondamentale al compito della famiglia. Ha inoltre richiamato i cristiani all’importanza di sostenere il reticolo delle scuole parrocchiali, i collegi arcivescovili, le scuole cattoliche e di ispirazione cristiana. E per avvalorarlo ha deciso di estendere la visita pastorale sul territorio anche alle scuole cattoliche.

L’incontro coi coordinatori didattici con l’Arcivescovo vuole essere una grande occasione di ascolto e di confronto tra il Pastore della Chiesa di Milano e coloro che più direttamente sono responsabili dei percorsi educativi nella scuola», sottolinea monsignor Paolo Martinelli. Sono 441 le scuole cattoliche o di ispirazione cristiana nella Diocesi di Milano, tra primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ad esse si aggiungono 557 scuole dell’infanzia.