Il lato positivo dell’emergenza, alle elementari si ristrutturano le aule

Due foto sul suo profilo facebook del muro della scuola elementare di Rescalda, il prima e il dopo. In questi tempi di psicosi da socialmediavirus e coronavirus, c’è chi esce dalla bolla in cui siamo tutti immersi e ristruttura una parete di una classe, approfittando proprio di quell’emergenza che sta tenendo tanti in ansia, quasi paralizzati.

Parliamo del sindaco di Rescaldina Gilles Ielo che ha pubblicato un post in cui racconta il lato positivo di questo momento senza precedenti per la Lombardia, un piccolo ma importante intervento di ristrutturazione: «L’emergenza passa – commenta Ielo – e anche i problemi strutturali possono passare ma ci vogliono risorse e lavoro».