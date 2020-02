Malnate, attivo lo sportello anagrafico online

Per minimizzare i disagi relativi agli ultimi provvedimenti sanitari, l’Amministrazione Comunale, grazie all’eccellente lavoro degli uffici, ha anticipato la pubblicazione del portale del Servizio Anagrafico on line. Attraverso questo servizio on line i cittadini possono evitare di recarsi fisicamente presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe per richiedere i certificati anagrafici (per sé o per componenti della famiglia residenti a Malnate o iscritti all’AIRE) per cittadinanza, stato di famiglia, certificato di esistenza in vita, certificati contestuali, certificato di residenza, risultanza di nascita, certificato di matrimonio, certificato di stato libero.

Attraverso il servizio online si possono richiedere anche le autocertificazioni che sostituiscono i normali certificati e sono rivolte a pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.). Dal portale gli interessati possono stampare le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, personalizzate e da completare a seconda dei casi con campi editabili. Sul sito è disponibile l’elenco completo delle autocertificazioni. Il servizio inoltre non è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria.

La procedura è semplice , basta collegarsi al seguente indirizzo https://servizi. comune.malnate.va.it/de4web/ e identificarsi utilizzando lo SPID (https://www.spid.gov.it) o la Carta Regionale dei Servizi (CRS)/ Carta nazionale dei Servizi (CNS).

Per eventuali problemi inerenti il Servizio Anagrafe si può chiamare il numero 0332/275244

Per eventuali altri problemi di carattere tecnico è a disposizione il numero del Servizio Informatico: 0332/275203