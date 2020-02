Malnate invasa dalle Apecar per la sfilata di carnevale

Torna la sfilata di carnevale per le vie cittadine di Malnate. Non sarà un semplice carnevale ma un “ApercarNevale” perché il corteo sarà composto da apecar messe a disposizione dal Vespa Club Malnate. Ogni apecar sarà addobbata da un istituto scolastico di Malnate e dalle associazioni che hanno aderito, nel tema liberamente scelto e interpretato da insegnanti, genitori e volontari. I bambini di ogni scuola potranno seguire il proprio carro per formare un colorato e divertente corteo.

Il ritrovo é sabato 29 febbraio alle ore 14 presso il Parco Bellavista, con partenza alle 14.30. La Sfilata sarà aperta dal Corpo Filarmonico Cittadino e attraverserà il centro città passando per via Maccazola, Piazza Mercato, via San Francesco, con arrivo in Piazza Tessitrici per le 16 circa. In piazza inizia la festa con merenda per tutti, musica, gonfiabili gratuiti e premiazione dell’apecar più carnevalesca.

“Ancora una volta l’entusiasmo e la collaborazione delle associazioni malnatesi e di tutti i volontari che ne fanno parte si é dimostrato un punto di forza per questa città – afferma Carola Botta assessore alla cultura-. Siamo riusciti a organizzare una sfilata che, anche se in forma ridotta rispetto a quella di anni fa, riporterà a Malnate l’aria di festa del giorno di Carnevale. Voglio ringraziare tutte le associazioni che si sono rese disponibili, le insegnanti e i volontari che faranno vivere ai bambini una bella esperienza di festa”.