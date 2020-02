Malore per la sorella di Gennaro Gattuso

Finale amaro per l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ieri sera (lunedì) al termine della partita contro la Sampdoria vinta per 4 a 2 a Marassi dai partenopei. L’ex-giocatore del Milan, che è proprietario di una pescheria a Gallarate, è dovuto tornare di corsa a Busto Arsizio dove è stata ricoverata la sorella a causa di un malore che l’ha colpita in serata.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio in codice rosso. Non appena informato dalla moglie di quanto stava accadendo ha lasciato la squadra negli spogliatoi, non si è presentato in sala stampa per il consueto incontro con i giornalisti ed è partito subito alla volta di Busto. La donna è stata operata nella notte ed è ricoverata in terapia intensiva.