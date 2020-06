Gattuso arriva alla finale di Coppa Italia con un bacio alla sorella scomparsa

L’inizio di Napoli-Inter, seconda semifinale di Coppa Italia, è stato particolarmente toccante: prima del calcio d’inizio si è tenuto un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus, per tutti coloro che hanno sofferto, per gli operatori socio sanitari.

Ma per l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è stato anche un momento di commozione personale: durante quel momento ha infatti rivolto un saluto alla sorella Francesca, scomparsa lo scorso 2 giugno, con un bacio rivolto al cielo.

Francesca, 37 anni, viveva a Gallarate ed era affetta da una forma di diabete molto aggressiva: già a febbraio scorso era stata ricoverata e operata d’urgenza. Martedì 2 giugno, la sorella di Gennaro Gattuso è morta all’ospedale di Busto Arsizio.

Per la cronaca sportiva, la partita si è poi conclusa 1-1: un risultato, dedicato alla sorella scomparsa, che ha permesso a Gattuso e ai suoi uomini di accedere alla finale.