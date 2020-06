Venerdì i funerali di Francesca Gattuso, la sorella di Rino

I funerali di Francesca Gattuso si terranno nella sua terra, quella Corigliano Calabro che aveva lasciato per venire al Nord, al seguito del fratelli Rino.

La camera ardente è stata allestita oggi a Gallarate e resterà aperta fino a giovedì alle 12.30. Poi la salma sarà trasferita in Calabria e i funerali si svolgeranno venerdì.

A Gallarate Francesca aveva trovato casa e si dedicava alla attività di famiglia, ben nota a chi abita in zona. In passato invece la 36enne aveva lavorato alla segreteria del Milan a Milanello. “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”: questo il messaggio che il club ha affidato a Twitter.

Rino Gattuso è stato informato mentre era sul campo di allenamento del Napoli. Ha lasciato la squadra al suo più fido collaboratore, Gigi Riccio. «Correte. Forza, non fermiamoci. Il mister vuole così» ha detto Riccio, mentre Gattuso correva a prendere la moglie per risalire mezza Italia fino all’ospedale di Busto Arsizio. L’aveva già fatto al termine della partita con la Sampdoria: anche in quel caso aveva lasciato tutto per correre da Francesca.