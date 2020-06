È morta Francesca, la sorella di Gennaro Gattuso

Grave lutto per Gennaro Gattuso, il popolare ex calciatore, oggi allenatore del Napoli. Questa mattina – 2 giugno – è infatti venuta a mancare la sorella Francesca, ricoverata da tempo in gravi condizioni all’ospedale di Busto Arsizio dove era stata portata lo scorso mese di febbraio in seguito a un malore chi l’aveva colpita.

La donna, di soli 37 anni, era ricoverata in nefrologia e sottoposta a dialisi ed era stata per diverso tempo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale bustocco. Gattuso, che da tempo è un gallaratese di adozione, all’epoca del malore di Francesca aveva saltato il dopo partita di Napoli-Sampdoria per volare al capezzale della sorella.

Purtroppo la donna, che viveva a Gallarate, non si è mai ripresa fino alla drammatica notizia di quest’oggi.