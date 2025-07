All’oratorio San Filippo di Busto torna la “Pastasciutta antifascista”. Pensando a Gaza

Torna anche quest’anno a Busto Arsizio la tradizionale “Pastasciutta Antifascista“, quest’anno in solidarietà anche con la popolazione civile di Gaza vittima degli attacchi e della fame imposta dall’assedio israeliano.

L’appuntamento, dal titolo “Gaza nel cuore – E questo è il fiore”, è in programma per martedì 22 luglio 2025 alle ore 19 all’oratorio San Filippo, in via Don Davide Albertario 10 (nella foto una precedente edizione).

La serata si aprirà alle 19.30 con l’intervento di Massimo Bisca, presidente di Anpi Genova. A seguire, alle ore 20, verrà servita la pastasciutta per tutti, accompagnata dai canti della resistenza eseguiti dal Coro Rebelde, gruppo già noto per il suo impegno civile e musicale.

Organizzano tante associazioni bustocche, tra cui Acli, Ani, Fivl (i partigiani “azzurri” cattolici), la Cgil, Legambiente, gli scout e altri.

Il “Menù dei Fratelli Cervi” e il servizio solidale

Il menù rievoca quello servito dai Fratelli Cervi nel luglio del 1943 per festeggiare la caduta del fascismo, con la pastasciutta con burro e parmigiano, gli ingredienti che la famiglia aveva a disposizione e che usò per offrire la pasta a tutto il paese, alla caduta di Mussolini il 25 luglio 1943.

Oltre a questo ci saranno aperitivo di benvenuto, gelato, acqua e vino.

La pastasciutta prevede variante vegana con olio extravergine d’oliva e peperoncino

Il servizio ai tavoli sarà curato dai ragazzi del progetto “Progetti Fantasia”, mentre bibite, birra, caffè e digestivi saranno acquistabili al “Bar della Festa”.

Un pensiero a Gaza e ai più piccoli

Durante la serata sarà allestita anche l’esposizione “Heart of Gaza – Children’s Art from the Genocide”, una mostra itinerante con disegni realizzati dai bambini della Striscia, organizzata in collaborazione con Watermelon Friends Italia. Sarà inoltre possibile contribuire a una raccolta fondi per sostenere l’infanzia palestinese.

Prenotazione obbligatoria

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro il 18 luglio, contattando il numero 353 418 6660 via chiamata, messaggio WhatsApp o SMS.