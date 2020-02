È nato il Comitato dei commercianti “Malnate job”

Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione dei commercianti malnatesi, invitati dal Sindaco Irene Bellifemine e dagli Assessori Carola Botta e Jacopo Bernard, per un confronto sulle necessità e proposte che le realtà commerciali della città vogliono portare avanti e reputano urgenti e necessarie.

Il nuovo comitato Malnate Job è costituito da Renato Mirandi di HeP Piadineria, eletto Presidente, Greta Achini di Effetto ottico, Luca Mambretti di InsubriaMed, Chiara e Linda Suriano di Italiana Assicurazioni, Matteo Boscardi di Borscardi Giardini, Rita Campiotti di Gelateria Solstizio, Lisa Armando di Decora, Luca della Gelateria Squinti e Cascina Diodona.

Principali attività del Comitato saranno quelle di raccogliere le richieste, le problematiche ma anche le proposte dei commercianti malnatesi e comunicarli all’Amministrazione. Al tempo stesso condividere iniziative di promozione ed eventi e collaborare con il Comune in tanti ambiti come per esempio migliorare anche esteticamente le aree adiacenti ai negozi.

“Sono molto soddisfatta della risposta e dell interesse dimostrato dai commercianti , dichiara il Sindaco, collaborando insieme e lavorando agli stessi obiettivi potremo sicuramente creare iniziative interessanti e rendere più viva e bella la città nell’interesse di tutti i cittadini “