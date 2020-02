Nessun passo indietro: “A Somma Forza Italia c’è”

Nessun passo indietro e, anzi, tanta voglia di ripartire. È questo lo spirito che si respira negli ambienti di Forza Italia a Somma Lombardo in vista delle prossime elezioni amministrazione. Il partito fondato da Silvio Berlusconi si stringe infatti intorno al coordinatore Andrea Vaccariello, alla consigliera comunale Laura Besnate ed al “ritorno” di Silvio Pezzotta per ripartire con nuovo slancio.

«Forza Italia rivendica, con orgoglio ed autorevolezza, la propria appartenenza alla coalizione di centro destra» afferma così il responsabile Enti Locali di Forza Italia, Piero Galparoli, prima di rivendicare «il ruolo centrale e la “pari dignità” all’interno della coalizione». Una risposta indiretta al consigliere della Lega, Lombardo Barcaro, tra i papabili per il ruolo di candidato sindaco del centrodesta, che nei giorni scorsi aveva consigliato agli alleati di fare un passo di lato dopo il terremoto generato dall’inchiesta mensa dei poveri.

Una posizione spostata anche dagli altri esponenti del partito.«Forza Italia a Somma c’è, ci sarà e continuerà a rappresentare chi ama discutere , confrontarsi in modo serio, concreto e pacato, senza i toni urlati di molti»commenta Andrea Vaccariello. Per Laura Besnate «in questi 5 anni ho ascoltato i cittadini sempre con molto interesse ed ho cercato di approfondire sia le critiche che i meriti sempre con la giusta autocritica che deve essere costruttiva. Ho molto a cuore la mia città e sono sicura che si potrebbe renderla ancora più vivibile e viva. Certa che questi primi quasi 5 anni mi hanno aiutato a crescere ed a scoprire molto e per questo che mi sono rimessa in gioco certa di poter migliorare ed essere utile alla mia città».

Una posizione sintetizzata da Silvio Pezzotta: «Si riparte di slancio con un gruppo motivato e l’entusiasmo di sempre Forza Italia a Somma c’è. Con la gente per la gente».