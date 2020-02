Nuova sede della Croce Rossa, il cantiere procede puntuale

Risulta essere puntuale il cantiere che darà vita alla nuova struttura della Croce Rossa Italiana che sorgerà all’incrocio tra la via Arnaldo Da Brescia, la via dei Sassi e la via Savona e sarà pronta per la primavera 2021.

Un anno e mezzo di lavori per realizzare quello che il sindaco Emanuele Antonelli definì “un sogno lungo 50 anni”: un edificio di 2.000 metri quadrati di superficie sviluppato su un unico piano e che verrà alimentato quasi interamente a energia solare.

«Ci vorrà sicuramente un anno e mezzo soprattutto perché per realizzare il rivestimento, il cappotto esterno, c’è la necessità di aspettare la bella stagione. La struttura si prevede di ultimarla per la primavera/estate (2020, ndr), ma la copertura verrà ultimata verso luglio/agosto in cui le condizioni meteo saranno più idonee» ha spiegato il vicepresidente del comitato cittadino Giulio Turconi, aggiungendo «siamo stati anche molto fortunati, in questo inizio lavori, perché abbiamo incontrato un inverno asciutto quindi i lavori procedono, ma è prematuro dare una previsione certa di fine cantiere».

Inoltre, recentemente, il comitato cittadino CRI ha nominato il nuovo direttivo confermando la presidente Simona Sangalli e il vicepresidente Giulio Turconi che, a tal proposito, assicura: «I lavori non si interromperanno».