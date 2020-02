Orientarsi con una cartina geografica, una serata per imparare

Continuano le serate informative del CAI Sezione di Luino.

Il prossimo 18 febbraio 2020 il CAI propone un appuntamento dedicato alla conoscenza dei rudimenti necessari per una corretta lettura di una carta topografica.

Questa rimane infatti base essenziale per chi ama andare in montagna anche oggi, nel pieno sviluppo di strumenti GPS e di apposite APP da utilizzare sui nostri smartphone.

Una corretta interpretazione dei dati di una carta topografica è importante non solo per raggiungere una meta, ma soprattutto per percorrere in sicurezza un dato percorso ed eventualmente potere dare le corrette necessarie informazioni in caso di richieste d’aiuto.

«La partecipazione è libera a tutti coloro che vorranno seguirci in questa serata informativa», affermano gli organizzatori.