Parco Fontanelle, gestore cercasi

Parcheggi di sosta per camper, area verde con fontana coreografica, area a spiaggia e campetto da beach volley. È il parco delle Serenelle di Germignaga per il quale il Comune sta cercando un gestore.

Inn questi giorni è stato licenziato il bando attraverso il quale le domande per l’assegnazione potranno venir inviate all’amministrazione comunale (consultabile a questa pagina).

L’attività di gestione comprende l’esercizio dell’attività di vendita e ristoro da effettuarsi per il periodo stagionale annuale in struttura di limitate dimensioni esistente; la gestione della spiaggia con la messa in opera di ombrelloni, sedie a sdraio, accessori connessi e pulizia giornaliera.

Inoltre chi gestirà l’area dovrà occuparsi della vigilanza e pulizia del parco e dei servizi alle colonnine dell’area camper oltre che dei bagni pubblici.

L’ importo del canone annuale, da corrispondere all’Amministrazione Comunale in soluzione unica, a fine

di ogni singola stagione, dovrà essere offerto in fase di gara, con base d’asta di Euro 10’000,00.

La durata del contratto è di tre anni.

Le offerte dovranno pervenire, brevi manu o a mezzo di raccomandata, presso il protocollo del Comune di

Germignaga entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 2 marzo 2020.