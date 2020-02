Pediatri “in prestito” all’ospedale di Saronno

Tutti in soccorso della pediatria di Saronno. Dopo le dimissioni di tre specialisti avvenute tra metà dicembre e inizio gennaio, l’Asst Valle Olona ha messo in campo misure urgenti per assicurare il servizio ai piccoli pazienti di piazzale Borrella.

L’assottigliamento ulteriori della squadra a disposizione del primario Gianpaolo Mirri ha reso non più sufficiente la collaborazione che si protrae da tempo con l’ospedale Sacco. Attivata quindi una nuova convenzione con l’azienda varesina della Sette Laghi che ha disposto di coprire dieci turni da 12 ore ciascuno al mese fino al prossimo 31 marzo.

La mancanza di specialisti, lo ricordiamo, è ormai un’emergenza nazionale . Per garantire il servizio, la direzione strategica dell’Asst valle Olona ha quindi deciso di cercare aiuto all’esterno: « Abbiamo fatto contratti con 2 pediatri libero professionisti per la copertura dei turni, e con una cooperativa di pediatri – commenta la direzione strategica della Valle Olona – C’è poi la convenzione con Asst 7 laghi per la copertura di 8-10 turni al mese. Insieme a Regione stiamo cercando soluzioni per garantire la copertura dei servizi. Lo sforzo di questa Direzione è massimo. Stiamo bandendo un ulteriore concorso per un posto di pediatra, dobbiamo attendere il suo iter. A oggi è prematuro prefigurare scenari».

La ricerca di personale è continuo e costante ma le difficoltà a reperirlo sono tante. Fino al prossimo giugno è attiva anche una convenzione con l’Asst Lariana per la copertura di 24 ore settimanali nel reparto di ginecologia e ostetricia.