Rifiuti ovunque, ecco come sta il bosco tra Fagnano Olona e Cassano Magnago

Il nostro lettore Enzo Crenna ha scoperto una discarica abusiva di materiali edili nel bosco tra Fagnano Olona e Cassano Magnago. Di seguito la lettera che ci ha inviato, corredata da numerose foto che raccontano lo scempio in un’area interessata da molti anni dal problema.

Sul territorio del Comune di Fagnano Olona, esattamente nel prolungamento della via posta tra i boschi di via Olgiate di Cassano Magnago esattamente sul sentiero sterrato carrabile denominato strada vicinale delle Brughiere, all’ altezza del pozzo 8 con esposto il cartello gestione acquedotto del comune di Cassano Magnago, vi sono a terra, sul retro, abbandonati all’ esterno dell’ acquedotto rifiuti vari: una porta, parte di mobili da cucina, parti elettroniche, barattoli di vetro e di metallo, sacchi neri con rifiuti casalinghi. Più avanti, vicino al secondo pozzo uno scarico di circa un metro cubo di scarti di polistirolo e di cartongesso. Dopo il secondo pozzo una lavastoviglie, altri pezzi di polistirolo, uno stendino e un mucchietto di fogli bitumati a pezzetti. A pochi metri di distanza altri scarti di ristrutturazione composti da una porta a scomparsa, fogli di plastica e parti di metallo per cartongesso con inerti vari. Verso la fine della via a circa 50 metri da via Caboto, un abbandono di tubi e lastre di fibracemento con amianto e alcuni vasi di cemento. Nessun indizio è stato trovato tra queste macerie e rifiuti per risalire agli autori di questo scempio.