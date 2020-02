Come si legge una carta topografica

Martedì 18 febbraio alle ore 21 presso la sede Cai Luino in via B. Luini 16 G.L Campoleoni – S. Peduzzi terranno un incontro infomativo inerente alla lettura di una carta topografica. La carta topografica è uno strumento di orientamento e con essa è possibile intraprendere le vostre avventure in completa autonomia. Imparare a leggere una carta topografica permetterà di visualizzare il territorio intorno a voi e di immaginare cosa ci sarà dietro la prossima curva il sentiero che state percorrendo o oltre la collina davanti a voi. Leggendo la carta potrete scegliere il percorso più adatto alle vostre caratteristiche. Imparerete a gestire i dislivelli e a valutare, quale tra le innumerevoli scelte di percorso possibili, sia il tragitto per voi più veloce. Leggendo la carta ognuno di voi sarà libero di muoversi in totale libertà e di andare all’avventura in sicurezza. Ingresso libero