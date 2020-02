Sospeso il mercato cittadino

Il mercato settimanale di Laveno Mombello è stato sospeso. Lo ha deciso il Sindaco che ha emesso un’ordinanza comunale dove spiega che la decisione è stata presa in seguito all’ordinanza del Ministero della Salute e dal Presidente di Regione Lombardia contenente le indicazioni per far fronte al Coronavirus. Il mercato di martedì 25 febbraio dunque, è stato sospeso.