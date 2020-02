Soundbar: vale la spesa o è un acquisto superfluo?

Da quando le tv sono diventate ultra piatte, lo spazio destinato ai diffusori acustici si è decisamente ridotto con grande dispiacere per gli appassionati di film e serie tv o di chi ama guardare la televisione con ottimi effetti sonori. Senza altri apparecchi accessori la potenza dell’audio, specie per frequenze basse, è piuttosto scarsa. Senza contare che molte programmazioni sono registrate per chi ha l’audio surround e di conseguenza si possono apprezzare solo, per l’appunto, con sistemi di questo tipo.

La soluzione? Dotarsi di uno dei dispositivi che ci sono sul mercato per aumentare la qualità audio della propria tv: una soundbar o un impianto home theater. Quest’ultimo benché dia ottime prestazioni è per tanti un po’ troppo ingombrante e impegnativo, a meno che proprio non si sia super appassionati e si voglia trasformare il proprio salotto in un piccolo cinema casalingo. Ottime prestazioni anche quelle della soundbar, preferita da tanti proprio perché riesce a fornirle nonostante le dimensioni compatte.

La soundbar

Tutto sommato piccola e facile da gestire in casa, anche se non si ha un salotto grande, la soundbar è la soluzione che in tanti aspettavano. Si tratta sostanzialmente di un diffusore dalle eccellenti prestazioni ma compatto, a forma di “barra” per l’appunto da posizionare sotto al televisore anteriormente. Il grande commercio di questi prodotti ha fatto sì che oggi sul mercato se ne trovino di vari modelli per ogni tipo di esigenza e per tutte le tasche, come si può vedere da questo sito specializzato proprio in questo genere di prodotti: cassesenzafili.com.

Ce ne sono senza filo di alimentazione o con, con il subwoofer esterno o anche solo barre orizzontali uniche, altre con la possibilità di essere collegate ad altri dispositivi nel caso si voglia creare un sistema home theater o anche di semplicissime pensate e ideate per essere del tutto indipendenti. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti. I prezzi sono molto variabili, è chiaro che, oltre alle tecnologie, ad incidere su questi sono anche i marchi.

Perché scegliere le sound bar: i vantaggi

Il principale motivo per cui le persone scelgono di comprare le soundbar è sicuramente la facilità di installazione, a differenza del sistema composti da più casse che richiede cablaggi particolari e il posizionamento specifico di ogni pezzo. In un solo corpo, peraltro poco ingombrante, si hanno eccellenti prestazioni. Il design del prodotto è semplice, quindi sta bene un po’ dappertutto e non dà affatto fastidio.

Oltre alla spesa del prodotto di per sé non c’è nulla di che, se non pochi euro per l’acquisto del cavo digitale ottico, coassiale o HDMI se non viene fornito nella confezione. Questo ovviamente a meno che non si tratti di una soundbar senza fili con wireless che elimina il bisogno di cavi. Un altro vantaggio di questo prodotto è che esso può anche fare da impianto Hi-Fi per lo stereo: di solito, infatti, lo si può collegare in contemporanea sia alla televisione, sia a stereo o dispositivi audio di altro tipo.