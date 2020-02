Sport, sociale e solidarietà: nasce il Fondo Igor Srl

Alla Fondazione comunità novarese onlus è nato il nuovo Fondo erogativo promosso dall’azienda IGOR Srl, leader nella produzione del gorgonzola dop. Il Fondo ha diverse, importanti, finalità tra cui il sostegno allo sport solidale.

“IGOR Gorgonzola” sarà un Fondo erogativo: le risorse non saranno, quindi, capitalizzate ma interamente disponibili per il finanziamento diretto di progetti che ne rispettano le finalità. Il Fondo promuove iniziative di natura socioassistenziale inerenti i servizi e la cura alla persona, attività di ricerca e studio nel campo della medicina e cura alla persona, attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno del malessere giovanile e iniziative volte a integrare minori, giovani e adulti che si trovano in situazioni di disagio. Il Fondo si propone, inoltre, di recuperare e valorizzare il patrimonio storico e artistico del territorio e di sostenere, anche attraverso attività terapeutiche, ludiche e educative, le persone con disabilità, valorizzando, soprattutto, lo sport solidale.

“Ci fa molto piacere partecipare attivamente con la Fondazione Comunità Novarese onlus – commenta Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di IGOR Srl – attraverso la costituzione di questo nuovo fondo erogativo. E’ una delle tante attività di CSR, Corporate Social Responsability che IGOR Gorgonzola compie sul territorio novarese”. Il Fondo potrà ricevere donazioni e lasciti disposti da privati cittadini, enti e imprese che ne condividano le finalità. Qualunque persona sia fisica sia giuridica e qualunque ente potrà effettuare donazioni che saranno destinate ad incrementare le disponibilità correnti del Fondo.

“Vogliamo ringraziare, per prima cosa, Fabio Leonardi – commenta il Presidente della Fondazione Comunità Novarese Onlus, Cesare Ponti – per aver scelto di costituire un Fondo presso la nostra Fondazione. Un fondo erogativo è una soluzione efficace, economica e trasparente per gestire, in modo professionale, risorse da destinare al benessere della comunità. Chiunque potrà, poi, scegliere di donare al Fondo, diventando, così, parte attiva nella realizzazione dei progetti. La nascita di un nuovo Fondo è sempre un momento importante perché esprime una nuova dimostrazione di fiducia nei confronti della Fondazione e, contemporaneamente, un’ulteriore opportunità per i beneficiari. Non nascondiamo che l’avvio del Fondo IGOR Gorgonzola è, per noi, particolarmente emozionante considerato il rapporto che ci lega, da sempre, alla famiglia Leonardi in virtù anche del nostro Presidente Emerito, Sen. Ezio Leonardi”.

Per donare al Fondo “IGOR Gorgonzola”, questi sono gli strumenti: 1) Bollettino Postale Sul conto corrente n. 18205146 indicando nella causale “Fondo IGOR Gorgonzola”, Bancoposta Codice Iban IT63T0760110100000018205146 a favore della Fondazione Comunità Novarese Onlus indicando nella causale “Fondo IGOR Gorgonzola”, Conto Paypal intestato a Fondazione Comunità Novarese onlus all’indirizzo mail donare@fondazionenovarese.it indicando nella causale “Fondo IGOR Gorgonzola”. Ciascuna donazione sarà integralmente destinata alla realizzazione dei progetti e godrà dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.