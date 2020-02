In Svizzera l’occupazione è in crescita da dieci anni

Nel quarto trimestre 2019 l’occupazione complessiva (numero di posti) in Svizzera è cresciuta dell’1,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+0,2% rispetto al trimestre precedente). L’occupazione è pertanto in crescita ininterrotta da 10 anni. Convertite in equivalenti a tempo pieno, nello stesso periodo le cifre occupazionali sono salite dell’1,1%. Sulla piazza economica svizzera si è registrato anche in questo trimestre un aumento dei posti liberi, 3700 in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+5,0%), mentre l’indicatore delle prospettive dell’impiego è sceso leggermente (–1,0%). (Fonte Ufficio federale di statistica).