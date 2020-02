Torna a casa e trova la mamma intossicata dal monossido

Attorno all’una di questa notte (giovedì) i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in via Canale 10 per aprire la porta di un appartamento all’interno del quale vi erano persone che non rispondevano.

All’interno vi era una donna di 55 anni, ritrovata incosciente dal figlio 24enne, appena rientrato a casa. Quando gli operatori 118 sono entrati in casa il loro zaino, dotato di rilevatore di monossido, ha iniziato a suonare, segnalando la presenza del gas. La donna è stata portata a Brescia per terapia in camera iperbarica.