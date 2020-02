Tumore al seno, a Sesto una serata informativa per tutti e visite gratuite per i dipendenti comunali

Più di 1000 donne all’anno si ammalano di tumore alla mammella in provincia di Varese; in Italia i nuovi casi annuali sono più di 53.000. A questo dato inquietante coincide con un dato molto rassicurante: la guarigione supera il 95% dei casi, se la diagnosi è precoce.

Il tumore del seno è una delle neoplasie più diffuse tra le donne, ma forse non tutti sanno che, con minore diffusione, colpisce anche l’uomo.

La maggior parte delle informazioni utili per sconfiggere il tumore del seno derivano dall’esperienza di medici e ricercatori nel trattamento della malattia, ma la letteratura scientifica affida alla prevenzione, alla cultura e alla società un ruolo peculiare per procedere uniti, con autorevolezza e determinazione, nella lotta contro il cancro del seno e per lenire e cercare di rimuovere le ferite, allo stile di vita e psicologiche, di una patologia che oggigiorno colpisce donne sempre più giovani.

Il Comune di Sesto Calende si è attivato con L.I.L.T di Varese– Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, C.A.O.S. di Varese– Centro Ascolto Operate al Seno, ATS Insubria – Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale -ASST dei Sette Laghi, Regione Lombardia con il presidente della commissione sanità Emanuele Monti e ha organizzato una serata di informazione e sensibilizzazione dal titolo: “Prevenzione è vita: progetto per la salute dei cittadini” che si svolgerà il 5 marzo alle ore 20,30 presso il la sala consiliare del Palazzo Comunale .

“Comunicare e rendere partecipi i cittadini è la vera sfida della nostra era” dichiara soddisfatta l’assessore Jole Capriglia, anima del progetto, e ribadisce l’importanza della prevenzione (primaria e secondaria) per combattere questa malattia socialmente invalidante.

Per questa questo l’assessore si è attivata anche per organizzare degli “open days” in cui sarà possibile effettuare delle visite senologiche gratuite per tutti dipendenti del Comune presso il Palazzo Comunale- Sala Varalli nei giorni 14 e 28 marzo – 04 aprile 2020 (dalle ore 09.00 alle ore 12.00), previa prenotazione, al seguente numero: 380/86446778.