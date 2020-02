Un nodo blu contro il bullismo a Castiglione Olona

La prima “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” si era tenuta il 7 febbraio 2017: da allora, ogni anno in questa data il MIUR invita gli istituti scolastici e le istituzioni a mobilitarsi per dire un forte no al bullismo e al fenomeno del cyberbullismo, che con la diffusione dei social, ha subito purtroppo una forte impennata.

Il comune di Castiglione Olona ha deciso di aderire alla campagna del Ministero con un gesto simbolico: appendere un nodo blu sulla porta del Municipio.

I castiglionesi che sono passati nella giornata odierna davanti agli uffici comunali, quindi, hanno potuto riflettere su questo serio problema, verso il quale è importante tenere sempre i riflettori puntati.