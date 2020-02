Vento forte in arrivo, scatta l’allerta incendi boschivi

Vento forte in arrivo, terreni secchi senza piogge da settimane e così scatta l’allerta per incendi boschivi. La Protezione Civile regionale ha infatti emesso un bollettino che prevede un innalzamento del rischio fino a moderato per tutta la nostra zona.

Nello specifico il codice arancione -quindi quello di moderato rischio- sarà in vigore nell’area del Verbano (alto Varesotto), della Pianura Pedemontana Occidentale (l’area sud della provincia di Varese) e l’area del Lario. L’allerta scatterà allo scoccare della mezzanotte e sarà in vigore fino a revoca.

“In conseguenza dell’intensificazione della ventilazione a partire dalla serata di oggi 03/02 e per i prossimi giorni -si legge nel bollettino- si segnala un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in particolare sui settori occidentali della regione: si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa minima di ATTENZIONE, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi”.

Le previsioni

Una saccatura di origine nordatlantica entrerà sull’Europa Centrale nella sera di oggi, lunedì 3 febbraio, spostandosi verso sud ed iniziando ad interessare il Nord Italia dalla prossima notte, apportando deboli nevicate sulla fascia alpina e forti venti anche a carattere di foehn.

Sulla Lombardia è prevista una prima fase acuta tra la mattinata e il primo pomeriggio del 4 febbraio, con ventilazione prevalentemente da ovest nei bassi strati e contributo favonico solo parziale, in presenza di nevicate sulle Alpi orientali. Dopo una irregolare attenuazione dei venti nella serata del 4 e nella notte successiva, il flusso si orienterà da nordovest con un nuovo rinforzo dei venti sulla Lombardia fino al primo pomeriggio di mercoledì 5. Poi si avrà lo spostamento graduale della perturbazione verso est, con correnti settentrionali secche e di debole intensità.

Tutto l’evento sarà accompagnato in alta quota da venti forti o molto forti diffusi su tutta la regione (70-110 km/h oltre 2500-3000 metri slm). A bassa quota invece i primi rinforzi si avranno sull’Oltrepò Pavese a partire dalla serata di oggi 3 febbraio, con intensificazione tra la successiva notte ed il mattino di domani: al di sopra dei 300 metri slm sono previsti rinforzi da sudovest e poi ovest, con velocità medie tra 30 e 45 km/h e raffiche fino a 55-70 km/h. Dal mattino di martedì 04/02 invece si avranno estesi rinforzi da nordovest su tutta la parte occidentale della regione, in successiva rapida estensione anche alla pianura orientale (velocità medie orarie tra 20 e 50 km/h e raffiche tra 40 e 70 km/h. In questa fase sui rilievi centro-orientali si portranno avere comunque venti forti anche in valle, ma il contributo principale sarà oltre i 1200-1500 metri e sui versanti esposti.

Per la giornata di domani 04/02 attese inoltre deboli nevicate da nord sulla fascia alpina, con accumuli diffusi e massimi sulla zona di confine, fino a 15 cm nella parte più settentrionale oltre 1000 metri, tra 1 e 5 cm sparsi su Orobie ed Alta Valcamonica. Dal pomeriggio di domani 04/02, calo dello zero termico tra 1000 e 1400 metri, con possibili nevicate o nevischio anche a quote inferiori, ma prevalentemente limitate al versante retico.