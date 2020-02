Vivere a Milano è bellissimo come dicono? La risposta è “Sì”

Milano è stata insignita del titolo di città più vivibile d’Italia per ben due anni consecutivi dal Sole 24 Ore e questo, com’era facile aspettarsi, ha aumentato esponenzialmente la curiosità dei media intorno a Milano.

Città cosmopolita dalle mille sfaccettature, ricca di opportunità e di contraddizioni, Milano ha moltissimo da offrire e va scoperta con gli occhi liberi da pregiudizi. Ci sono però alcune cose che tutti (proprio tutti) coloro che l’hanno eletta a propria città del cuore non cambierebbero mai.

Cosa significa vivere a Milano?

Chi si trasferisce a Milano proverà da principio un senso di spaesamento e forse la voglia di tornare di corsa da dove è venuto, eppure in men che non si dica si ritroverà ad amare una città che non è mai uguale a se stessa. I motivi? Almeno cinque.

1 – A Milano non serve la macchina

Il capoluogo lombardo gode di una fittissima ed efficiente rete di trasporti pubblici. Metropolitane, bus, tram e bike sharing (per non parlare dei numerosissimi taxi) sono a disposizione dei cittadini 24 ore su 24 e consentono di raggiungere letteralmente ogni angolo della città metropolitana.

2 – A Milano annoiarsi è una scelta

Capitale della moda e della creatività italiana, motore trainante dell’economia italiana, Milano è una città che offre una serie apparentemente infinita di eventi culturali di ogni tipo.

Oltre alla Milano Fashion Week e al Salone del Mobile, che riuniscono ogni anno in città migliaia di creativi e appassionati di design, la vita culturale della città è attivissima a tutti i livelli: concerti musicali, spettacoli teatrali, mostre d’arte e performance di vario tipo si alternano a ritmi serratissimi in tutte le aree della città.

3 – Milano Caput Mundi

Oltre a godere di una fitta rete di trasporti urbani, Milano dispone anche di una stazione ferroviaria tra le più grandi e le più servite d’Italia, nonché di ben tre aeroporti internazionali che collegano Milano con (letteralmente) ogni angolo del mondo.

Se la vita urbana diventa troppo frenetica è facilissimo organizzare un weekend in un’altra città e tornare, con le batterie cariche, a salutare la Madonnina.

4 – Milano Gourmet

Milano accoglie immigrati da ogni parte d’Italia e del mondo. Questo intrecciarsi di culture ha portato alla nascita di moltissimi ristoranti etnici, da quelli più raffinati a quelli che offrono del semplice ma irresistibile street food.

Per quanto riguarda invece la gastronomia italiana, sono moltissimi i grandi chef nostrani che lavorano incessantemente a Milano per costruire un ponte tra la tradizione e l’innovazione della nostra cucina nazionale.

5 – Milano è tante città

Vivere a Milano significa avere l’opportunità di vivere in contesti urbani ed extraurbani estremamente differenti tra di loro, con influenze culturali, storiche e architettoniche che conferiscono a ogni quartiere un’atmosfera inconfondibile e assolutamente caratteristica.

Inoltre, ogni quartiere sembra strutturato per essere quasi del tutto autosufficiente, con moltissimi servizi e negozi che rendono la vita di quartiere semplice e accogliente.