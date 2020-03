Abbandonano sacchi di rifiuti con dentro i documenti e il Sindaco gli manda i vigili

Volevano fare i furbi e invece han fatto una gran brutta figura: individuati grazie alla loro stessa negligenza.

Sono ben ventisette i sacchi neri raccolti ed esaminati dal sindaco di Cadegliano Viconago nei quali sono stati trovati numerosi documenti personali, che hanno così permesso di risalire agli autori del gesto incivile.

Come in tutti i comuni della provincia anche qui viene effettuato il servizio di raccolta differenziata porta porta, il quale prevede l’utilizzo di sacchi trasparenti forniti ad ogni cittadino gratuitamente dal comune.

“Dopo un periodo di tolleranza durato parecchi mesi, in cui abbiamo consentito alle persone di esaurire eventuali scorte di vecchi sacchi neri, nelle ultime settimane abbiamo iniziato a non raccogliere più i rifiuti non adeguatamente stoccati – spiega il sindaco Arnaldo Tordi, – così è iniziata a verificarsi una situazione di inciviltà che ha portato all’accumularsi di sporcizia per le vie del paese: ho deciso di intervenire facendo raccogliere ed aprendo i sacchi. Oltre ad aver trovato rifiuti stoccati senza nessun criterio (vetro, carta, plastica insieme) abbiamo scovato numerosi documenti personali che ci hanno permesso di individuare gli autori del gesto”.

Previsto così l’arrivo dei vigili, presso il domicilio degli intestatari dei documenti, a portare le dovute contestazioni. E la linea dura non si ferma qui: nelle prossime settimane è previsto un intervento di installazione di telecamere di sicurezza nascoste in giro per il territorio comunale, per mettere fine e prevenire questa e altri gesti di inciviltà.