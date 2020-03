Affitti, Confcommercio attiva il servizio di assistenza per esercenti e negozianti

«Anche se siamo ancora nel pieno dell’emergenza Sanitaria stiamo gettando le basi per la ripresa con iniziative concrete al fianco delle imprese. In quest’ottica è già attivo un nuovo servizio rivolto a commercianti ed esercenti affittuari e ai proprietari degli immobili dove le attività hanno sede». Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa ha stipulato a tempo record una convenzione ad hoc con Confabitare Provincia di Varese (Associazione Proprietari Immobiliari), grazie alla quale nella sede di viale dell’Unione Europea è già disponibile un servizio di assistenza legale, specificatamente dedicato alla definizione delle problematiche legate al rispetto dei contratti di locazione.

Spiega il presidente Renato Chiodi: «Vogliamo evitare, per l’interesse di entrambe le parti, le cause di sfratto e il crearsi delle condizioni che potrebbero portare alla chiusura delle attività. È perciò auspicabile che si cerchino e si trovino delle soluzioni che accontentino le diverse esigenze». E il modo per scongiurare e limitare il rischio che i pagamenti non effettuati superino una soglia di criticità non più sanabile, «è il raggiungimento di un formale accordo tra inquilino e proprietario (amministratore di condominio per le spese condominiali)».

Atto concreto per fronteggiare una crisi senza precedenti

Ascom Gallarate non ha perso tempo, allacciando i primi contatti con Confabitare contemporaneamente alle prime chiusure spontanee delle attività, che con un grande senso di responsabilità hanno anticipato il decreto del governo. «Sono tantissimi – ricorda Chiodi – i commercianti che hanno autonomamente abbassato, con un gesto davvero di grande responsabilità e generosità, le saracinesche per contribuire al contenimento della diffusione del Covid19 (anticipando di fatto le disposizioni emanate dal governo). Un sacrificio che sta purtroppo però generando una situazione di crisi dei negozi di vicinato che non ha precedenti. Una delle prime conseguenze è e sarà la difficoltà di rispettare le scadenze degli affitti».

Secondo Chiodi spostare i pagamenti di qualche mese, in un contesto imprevedibile come questo, non servirebbe assolutamente a nulla. Mentre una procedura di salvaguardia, coordinata anche attraverso il contributo delle Associazioni di categoria, potrebbe davvero evitare sia molte chiusure che molte cause di sfratto, che aggraverebbero poi la situazione di negozi sfitti, a danno anche dei proprietari.

Cosa prevede il servizio legale subito attivato da Ascom

Il servizio legale appositamente dedicato da Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa prevede l’immediata valutazione delle clausole contrattuali; la verifica delle possibili soluzioni; la predisposizione e l’inoltro di una lettera di comunicazione formale delle richieste al proprietario; il supporto e la tutela legale nella mediazione con i proprietari.

«Abbiamo attivato – conclude il presidente Chiodi – un apposito indirizzo mail (annaginelli@ascomgallarate.it) e un numero di telefono dedicato (0331-214611) per consentire pur nella limitatezza degli spostamenti di ottenere da subito tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie. Siamo vicini ai nostri associati con azioni concrete. ConfcommercioCè».