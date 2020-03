Al Del Ponte sono nati 5 gemellini da due coppie di genitori

Un grande raggio di sole ha illuminato in questi giorni la “Casa del Sorriso”, dove Il Ponte del Sorriso, anche in questo periodo, accoglie le famiglie dei bambini che hanno bisogno dell’ospedale.

Proprio in un momento così buio e triste, quando i pensieri sono pesanti, un evento mai successo prima ha riempito la Casa di emozione.

Sono nati 5 gemellini, tre da una coppia e due da un’altra, figli di splendidi giovani venuti da due città fuori Varese per partorire all’Ospedale Del Ponte.

I tre gemelli, tutti maschi, dopo una fase di ricovero in Neonatologia, sono andati a casa un paio di giorni fa. Sono piccoli, ma bellissimi, stanno benissimo e, anche se impegnativi, regalano tanta gioia ai loro genitori.

Gli altri due neonati, un maschietto e una femminuccia, hanno avuto, invece, bisogno della Terapia Intensiva Neonatale. Il bimbo è nato un po’ più grandicello e dopo qualche tempo in TIN, una volta raggiunto il peso di 1 kilo e 900 grammi è stato dimesso in piena salute. In attesa della sorellina, il suo primo nido è proprio la Casa del Sorriso, dove beatamente mangia e dorme cullato dall’amore di mamma e papà. La bimba, invece, è ancora in ospedale. E’ nata più piccola, ma ha subito dimostrato una grande forza e tenacia, è cresciuta e ora sta incominciando a respirare da sola.