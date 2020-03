Al via la sanificazione nelle scuole cittadine

Al via anche nelle scuole di Busto Arsizio una profonda sanificazione degli ambienti, come da circolare ministeriale a seguito dell’emergenza coronavirus e approfittando della chiusura prolungata di tutti gli istituti di ordine e grado in Lombardia. A confermarlo è l’assessore all’Istruzione Gianluigi Farioli: «Il comune si sta occupando direttamente delle scuole materne e degli asili nido mentre i singoli istituti comprensivi si stanno attivando autonomamente per le primarie e le secondarie di primo grado» – ha spiegato.

La sanificazione degli ambienti potrebbe far pensare che da lunedì 9 marzo le scuole verranno riaperte ma questo lo scopriremo solo venerdì. Il rischio che le scuole rimangano ancora chiuse, però, è molto alto e lo stesso assessore Farioli non sembra essere ottimista: «I segnali che arrivano vanno nella direzione opposta alla riapertura – spiega – dalle notizie che ci arrivano sembra che le scuole debbano rimanere chiuse in tutta Italia».

Lo stesso Primo Ministro Giuseppe Conte ha dichiarato che «se gli scenziati ce lo chiedono siamo pronti a chiudere le scuole in tutta Italia».