“Andrà tutto bene“, la carica dei post-it che accende la speranza

Quattro passi nel borgo e una pioggia di colorati post-it che attira l’attenzione: qualcuno – ci fa comodo e piacere pensare a dei bambini – ha tappezzato il quartiere varesino di Capolago. con tanti bigliettini colorati con i cuori e la scritta “Andrà tutto bene”.

Sono piccoli segni. Risposte semplici, senza pretese. Si potrà sorridere, ma sono una reazione a un clima pesante per una situazione difficile.

Fanno bene questi gesti. Sono liberatori per chi li compie, ma anche un modo per condividere e far sentire la presenza di pensieri, mani e anime.

Tra l’altro questo è anche un luogo simbolico di una cura per la comunità grazie a benefattori che in passato portarono l’acqua nelle case del paese. Ora sarà bene accompagnare quei post-it da comportamenti sempre più attenti affinché ognuno di noi aiuti a isolare il virus.

Chi ha disegnato quei biglietti a modo suo ci sta provando. Occorre farlo però anche con la scienza. In ogni caso grazie.