In auto su viale Belforte con il conducente ubriaco, salta la patente e partono le denunce

La notte scorsa i carabinieri della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Varese tre persone di età compresa tra i 30 e 40 anni, già noti alle forze dell’ordine trovate in auto senza motivo e per di più con il conducente ubriaco alla guida.

I carabinieri li hanno scoperti nel corso di un servizio di controllo del territorio in viale Belforte a Varese a bordo di una fiat 600.

Il conducente è parso subito in evidente stato di alterazione da abuso di alcol e tutti erano senza una valida motivazione ed in violazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia il guidatore, un 40enne dominicano, si era messo alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g./l. Per questo la patente gli è stata ritirata per il successivo inoltro alla Prefettura di Varese e l’autoveicolo posto sotto sequestro amministrativo per fini di confisca. Tutti, compresi gli altri due cittadini di origine albanese, sono stati denunciati.