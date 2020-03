Borsa a picco – 16,9%, la peggiore seduta della storia

Una giornata disastrosa per la Borsa. L’indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 16,9% a 14.894 punti. È il maggiore ribasso in una sola seduta da quando è nato l’indice, cioè dal 1998. Il Coronavirus spaventa i mercati più della Brexit, in quell’occasione la borsa fece segnare una perdita del 12,4%.

Lo spread tra Btp e Bund è salito a 250 punti base per la prima volta da giugno del 2019. Non fanno meglio le altre piazze:Parigi cede l’8%, Francoforte il 7% e Londra il 6,8%.

Secondo gli analisti, non avrebbero giovato le dichiarazioni della presidente della Bce Christine Lagarde.