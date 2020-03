A Brebbia la prima vittima di Covid-19

Addolorata, Brebbia si stringe intorno alla famiglia della sua prima vittima di Covid-19. Si tratta di una donna che – una volta rientrata da un viaggio – è morta dopo aver passato alcuni giorni in ospedale.

«Anche se le parole – scrive il sindaco Alessandro Magni – non possono colmare il vuoto e il dolore causato da questa perdita, giungano alla famiglia da parte mia, del paese intero e dell’Amministrazione Comunale le più sentite condoglianze».

Nella giornata di sabato è salito a tre il totale delle persone di Brebbia contagiate da Coronavirus, un altro cittadino è infatti risultato positivo al test ed è stato ricoverato presso una struttura ospedaliera della provincia.

«È in corso – spiega il sindaco – da parte delle autorità competenti l’attuazione del protocollo previsto dalle norme sanitarie vigenti per 5 concittadini che sono entrati in contatto con pazienti risultati positivi al Covid-19. Si trovano attualmente in quarantena presso le proprie abitazioni».

«Ora più che mai – aggiunge Magni – faccio appello al vostro senso civico e di responsabilità, ognuno deve fare la sua parte e dare il proprio contributo, impegnandosi per proteggere sé stessi, i propri cari e gli altri, malgrado il sacrifico che tutto questo comporta».