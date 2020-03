Busto, muore anziano, era positivo al coronavirus

La notizia è arrivata dall’ospedale di Busto Arsizio questa mattina, sabato, ed è stata confermata nel primo pomeriggio dal sindaco Emanuele Antonelli: un uomo di 88 anni è morto ed era positivo al coronavirus.

Lo stesso Antonelli è intervenuto pubblicamente con un post sulla pagina facebook

È con profondo rammarico che vi comunico che questa notte si e’ verificato il primo decesso di un nostro concittadino.

Era un signore anziano, già ricoverato per altre patologie pregresse presso l’Ospedale di Busto.

A seguito del contagio del Coronavirus la situazione si era aggravata.

Ho già contattato la famiglia per esprimere le mie più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la città.

Questa mia comunicazione non e’ tuttavia un invito a farsi prendere dal panico anzi, come da indicazioni delle autorità competenti, vi invito a seguire alla lettera i consigli di chi sicuramente e’ più esperto in materia.

Mi appello quindi al senso di responsabilità di tutti voi.

Concludo ringraziandovi in anticipo per quanto state facendo e per chiedervi gentilmente di non smettere mai di supportare tutti i medici, operatori sanitari e autorità’ competenti che giorno e notte lavorano per noi.

Un sincero abbraccio dalla distanza a tutti voi.

Emanuele Antonelli