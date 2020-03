Caratteristiche della badante: come sceglierla

Agenzia Santa Rosa Assistenza Rho: caratteristiche della badante

Solo rivolgendosi ad un’agenzia specializzata come Santa Rosa Assistenza Rho, che mette in contatto badanti e famiglie, si potrà essere sicuri di trovare e assumere davvero la migliore badante per il proprio caro. Solo i veri professionisti del settore sanno, infatti, quali caratteristiche deve avere la badante ad ore o la badante convivente in termini di competenze, assistenza e attitudini alla convivenza con l’anziano.

Caratteristiche della badante: a cosa fare attenzione

Cosa valutare quando si cerca una badante a Rho? La badante è la figura professionale che si occupa delle persone anziani non autosufficienti e che necessitano di compagnia, attenzione e aiuto per le normali attività quotidiane e nell’igiene della persona.

Scegliere la badante è, tuttavia, una attività spesso difficile, dato che questa persona dovrà assistere un familiare e, quindi, si deve creare una relazione di fiducia con la famiglia. Vediamo alcuni requisiti fondamentali della badante, a cominciare dal possesso di documenti in regola, conoscenza della lingua italiana ed esperienza superiore ai 12 mesi nell’assistenza agli anziani.

Non deve mancare neanche un diploma o un titolo di studio in ambito socio sanitario, se alla badante a Rho viene richiesta assistenza infermieristica. Assistere un anziano non autosufficiente richiede, inoltre, le seguenti competenze:

capacità di occuparsi dell’igiene della persona;

capacità di supportare la persona nelle attività quotidiane (vestizione, pasti, passeggiata, ecc);

capacità di gestire l’ambiente domestico (pulizia della casa e vitto);

capacità di occuparsi dell’assunzione dei farmaci e del funzionamento di apparecchi medicali.

Le badanti messe a disposizione da Santa Rosa Assistenza a Rho sono in grado di assistere l’anziano in tutte queste attività e di svolgerle in modo autonomo e responsabile. Inoltre, la qualifica professionale assicura anche la gestione del rapporto con il medico e con gli altri infermieri coinvolti nella cura dell’anziano.

Il lavoro della badante: attitudini da valutare

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, nel valutare la badante non sono sufficienti competenza ed esperienza. La vera professionista, infatti, si caratterizza per alcune attitudini che facilitano la relazione con l’anziano. Una valida badante deve essere:

collaborativa con l’anziano e con i suoi familiari;

serena e capace di relazionarsi in modo tranquillo con l’anziano;

attenta alla compagnia e alla sorveglianza dell’anziano.

Come vedi si tratta di caratteristiche della personalità tali da assicurare la serenità dell’anziano anche in eventuali situazioni difficili. Il consiglio di Santa Rosa Assistenza, agenzia per badanti a Rho, è farsi seguire dall’istinto e dal cuore, dato che l’anziano è spesso una persona difficile da gestire e capricciosa.

Per questo motivo, nella scelta della badante è bene considerare tutte le caratteristiche, valutando con attenzione ogni possibile candidata dal punto di vista professionale, ma anche umano. Solo così si sarà sicuri di affidare il proprio caro ad una persona davvero di fiducia e capace di assisterlo anche se non più autosufficiente in modo competente e curato.